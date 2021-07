Wie Urlauber-Postings die Tourismuswerbung verändern

In Wien werden Touristen ab kommenden Jahr von Apps durch die Stadt geführt werden. 200 Sehenswürdigkeiten werden mit Bluetooth-Sendern ausgestattet, über die Smartphone-Besitzer Geschichten zu Sehenswürdigkeiten geliefert bekommen – und zwar dann, wenn sie direkt vor der Sehenswürdigkeit stehen. Es werde immer wichtiger, Geschichten zu erzählen, sind sich alle einig.

Welche Geschichte erzählt wird, entscheiden zum Teil schon die potenziellen Urlauber. Im Freizeitpark Area 47 in Sölden konnten sie einen Praktikanten auf Schanzen und in den Hochseilgarten schicken und ihm bei den Einsätzen zuschauen. "Das ist authentisch und kommt an", sagt Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz. Aus dem gleichen Grund sind auch Blogger im Vormarsch. Ihre Texte klingen nicht nach Werbung, die Bilder sind ungeschönt. Dass viele Berichte bezahlt sind, bleibt unbemerkt.

In Sölden drehte kürzlich auch James Bond – das unbezahlbar fürs Image des Tales, sagen Experten. Schließlich würde Sölden sonst nie in einem Atemzug mit Mexiko, Rom oder Marrakesch genannt werden – und das vor einem Millionenpublikum. Von solchen Auftritten können andere nur träumen.

Die Kärnten Werbung hat zuletzt viel investiert, um in Datenbanken zu kommen, in denen internationale Filmcrews nach passenden Landschaften, Burgen und Schlössern für Drehs stöbern. Was Filme bewirken können, zeigt New York: Jeder glaubt die Stadt zu kennen, obwohl die wenigsten schon dort waren.

Imagevideos der Touristiker werden übrigens kürzer. "Vor vier Jahren haben wir 4-Minuten-Videos gedreht, heute dauern sie eineinhalb Minuten", sagt Petra Stolba, Chefin der Österreich Werbung. Kein Gast wolle mehr lange Videos sehen.