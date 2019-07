Wie Sonnenstrom Afrika verändert

Der KURIER sprach mit Martin Hiller über Armut, Migration und Entwicklungschancen.

KURIER: Herr Hiller, was hat Sie bei Ihren Besuchen in Afrika am meisten berührt?

Martin Hiller: Wenn Sie aus den Städten hinaus aufs Land fahren, finden Sie noch sehr viel Armut. Die Menschen haben oft keinen Strom, kein Fließwasser. Sie arbeiten sehr viel und lang, müssen früh aufstehen, um aus unserer Sicht banale Dinge des Alltags erledigen zu können. Sie brauchen viel Zeit dafür, weil die komplette Infrastruktur fehlt. Sie müssen weit zu Fuß gehen, um Wasser zu holen, Kochen ist aufwendig und zeitfressend. Von Faulheit habe ich nie etwas gesehen.

In Umfragen heißt es: Die Menschen wollen nichts wie weg aus Afrika. Am besten nach Europa. Stimmt das?

In vielen Städten gibt es gut ausgebildete Menschen, viele Akademiker, aber keine Arbeit. Es gibt eine große Migrationsbewegung in Afrika, allerdings fast nur innerhalb Afrikas. Nur ein minimaler Teil der Menschen geht nach Europa.

Was kann Solarenergie in Afrika verändern?

Diese Technologie kann viel bewegen – so wie das Handy. Das war die erste Technologie, die das Leben der afrikanischen Bevölkerung in großem Stil verändert hat. Bezahlen mit dem Handy ist dort jetzt weit verbreitet. Viele Afrikaner hatten nie Zugang zu Banken, jetzt können sie übers Handy zahlen. Solarenergie ist der nächste Schritt. In Sambia, wo wir das „Off the grid“-Projekt umsetzen, haben 70 Prozent der zwölf Millionen Einwohner keinen Strom. Das heißt: Mit Sonnenuntergang wird die Arbeit beendet, Kinder können am Abend nicht lernen. Die Luft in den fensterlosen Hütten ist vom Rauch des Feuers der Kochstelle belastet. Mit Solarenergie ändert sich das Leben also komplett.