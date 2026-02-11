Wie Scheinfirmen Steuerzahler und Sozialversicherungen schädigen

Die Bekämpfung von Scheinfirmen hält die Finanzpolizei ordentlich auf Trab. Vor allem im Bau- und Baunebengewerbe, in der Reinigungsbranche, bei den Kleintransporteuren und bei Security-Firmen werden die Ermittler immer wieder fündig. „Es macht sich aber quer durch alle Branchen breit – überall, wo es um viel Personal geht, oftmals auch um wenig qualifiziertes Personal“, sagt Wilfried Lehner, Chef der Finanzpolizei dem KURIER. „Wir haben zuletzt bei einem Spiel des Fußballklubs LASK in Linz eine Großkontrolle durchgeführt, die Securitys sind davongelaufen. Rund 100 Securitys konnten wir nicht mehr identifizieren.“ In diesem Fall sollen dubiose Sub-Subunternehmen tätig gewesen sein.

500 Millionen Euro Schaden Im Jahr 2024 haben die Betrugsbekämpfer der Finanz 197 Verfahren gegen Scheinfirmen abgeschlossen, im Vorjahr waren es 411 Verfahren. Tendenz weiter steigend. Der Gesamtschaden wird mit 500 Millionen Euro für die öffentliche Hand beziffert, mehr als die Hälfte entfällt auf nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge und rund 20 Prozent auf die nicht abgeführte Lohnsteuer. „Wir haben eine bessere Frühkennung von Scheinfirmen. Der Anstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass wir mehr Geldwäsche-Meldungen von den Banken bekommen“, sagt Lehner. „Auch hat sich die gesetzliche Grundlage etwas geändert. Wir können jetzt auch Firmen, die nur Scheinrechnungen produzieren und gar keine Dienstnehmer haben, zu Scheinfirmen erklären.“ Zugleich habe sich mit der Konjunkturdelle ein Anstieg von Scheinfirmen ergeben. „Die Flucht in die Teil-Schwarzarbeit ist größer geworden. In Summe ist es tatsächlich ein äußerst lukratives Geschäftsmodell“, sagt der Finanzpolizei-Chef.