Wie Österreich die Euro-Schuldenkrise spürt

Gering ist eine Wachstumsrate von deutlich unter einem Prozent aber vor allem im Vergleich zum sogenannten Potenzialwachstum. Darunter verstehen Experten wie Helmenstein Österreichs prinzipielle wirtschaftliche Möglichkeiten und die werden mit rund 1,5 Prozent bewertet. "Wir erreichen derzeit also nur die Hälfte unseres Potenzials", sagt der Industrie-Experte.

Dieser Sektor ist auch der Erste, der eine Wirtschaftsflaute über die Abhängigkeit von der deutschen Industrie und ihrer schwächer werdenden Performance zu spüren bekommt. "Es wird nicht damit gerechnet, dass sich die Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten erholt", glaubt Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner ifo-Instituts.

Positiver wird europaweit derzeit nur die Lage in Irland und in den Niederlanden eingeschätzt, während sich die Rezession im Süden eher noch verschärft. Helmenstein: "Die Kluft wird größer, der Stress in der Euro-Zone nimmt weiter zu."