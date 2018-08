Wie jährlich 1,2 Billionen Dollar im Müll landen

Während in Entwicklungsländern viel Essen auf dem Weg vom Feld zum Konsumenten verloren geht, sind es in den Industrieländern vor allem die privaten Haushalte, die Nahrungsmittel verschwenden. Laut BCG müssten Regierungen, Unternehmen und Konsumenten gemeinsam gegensteuern, wobei der Industrie eine besondere Rolle zukomme. Die Berater haben 13 Initiativen parat, die vom regionalen Einkauf über die Optimierung der Kühlkette bis zur Aufklärung der Konsumenten reichen. Die Studienautoren appellieren zum Beispiel für mehr Tiefkühlkost. Diese sei einerseits länger haltbar und obendrein oft auch gesünder als frisches Gemüse, so ihre Argumentation. Dies ist umstritten. „Wir können nicht in Bausch und Bogen alles einfrieren, da muss man sich schon die Ökobilanz anschauen“, sagt etwa Gudrun Obersteiner von der Universität für Bodenkultur. „Einfrieren ist oft keine Problemlösung, sondern nur eine Problemverschiebung“, so ihr Standpunkt. „Packungen werden im Tiefkühler vergessen und letztlich erst recht weggeworfen.“

Auf jeden EU-Bürger kommen laut Statistik jährlich 173 Kilo verschwendete Lebensmittel. Allein die Österreicher vergeuden zusammen genommen 760.000 Tonnen im Jahr.

Schwacher Trost: Im Bereich Abfallwirtschaft ist Österreich vielen Ländern weit voraus, sagt Obersteiner mit Blick auf gesetzliche Initiativen, die die BCG-Berater vorschlagen. Sie verweisen auf Initiativen in Frankreich. Dort werden die Manager von Lebensmittelgeschäften seit zwei Jahren abgestraft, wenn sie Essbares im Müll entsorgen.