Wie fängt man einen Lehrling?

Einem Grüppchen von 30 Wirtschaftstreibenden reicht’s. Sie wollen nicht länger zuschauen, wie die duale Ausbildung in Österreich weiter an Bedeutung verliert und greifen zur Selbsthilfe. Die als Verein gegründete Initiative „Zukunft.Lehre.Österreich z.l.ö“ (zukunft-lehre.at) verfolgt das hehre Ziel, der Lehre wieder „jenen Respekt und jene Bedeutung zu verschaffen, die ihr gebührt“.

In Zahlen ausgedrückt: Mindestens die Hälfte aller 15-Jährigen soll eine duale Ausbildung beginnen. Die angepeilte Lehrlingsquote erreicht derzeit nur Vorarlberg mit 52 Prozent, österreichweit sind es 39. In Ostösterreich schaut es besonders düster aus: In Wien beginnt lediglich ein Drittel der 15-Jährigen mit der Lehre, in Niederösterreich und im Burgenland sind es noch etwas weniger. Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG OÖ und Präsident der Initiative, sieht ob des zunehmenden Fachkräftemangels den Wirtschaftsstandort in Gefahr. Er will daher bei den Jungen ansetzen und sie zur Lehre motivieren. Das wird nicht leicht, denn bei den 14-bis 18-Jährigen wird die betriebliche Ausbildung wenig geschätzt, für die Karriere gilt die Höherqualifizierung als bessere Wahl (siehe Grafik).