Wie ein Sporthändler am Markt fightet

„Ohne diese Vereinbarung wäre das Ergebnis 2016/17 möglicherweise um zehn bis 15 Millionen Euro schlechter gewesen“, so der Experte, und damit wäre wieder ein Millionenverlust eingefahren worden. Tatsächlich weist der Jahresabschluss 2016/17 einen Umsatzrückgang von rund sieben Prozent auf 132,5 Millionen Euro und beim Ergebnis einen Turnaround von minus 44,4 Millionen Euro auf plus 681.900 Euro aus. Das sei aber so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, sagt der Experte.

Hinter dieser „nicht ganz unüblichen Strategie“ dürften die Steuerbehörden stehen, sagt der Wirtschaftsprüfer. Denn diese werden skeptisch, wenn ein Unternehmen auf Dauer Verluste schreibt, da es sich um Steuervermeidung beziehungsweise Gewinnverschiebung handeln könnte. Gewinn oder Verlust lassen sich gut über Einkaufspreise steuern, Sports Direct sah sich offenbar dazu gedrängt, endlich Gewinne auszuweisen.

Restrukturierung

Dass das Unternehmen tatsächlich an einer Restrukturierung arbeitet und nicht vorsätzlich Verluste schreibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Drastisch reduziert haben sich die „Sonstigen betrieblichen Aufwände“, in die sämtliche Kosten, die nicht Material und Personal betreffen, fallen, sprich Mieten, Managergehälter, IT-Kosten etc. Diese gingen um 13 Millionen Euro zurück.

Darüber hinaus sanken die Personalkosten um mehr als sieben Millionen Euro – Sports Direct hat in Österreich 2016/17 fast ein Viertel der Mitarbeiter abgebaut. Die Zahl sank von 1294 auf 997, was laut dem Wirtschaftsprüfer ebenfalls überproportional in Bezug auf die Filialschließung ist.

Aufschlussreich ist auch der Konzernabschluss der Mutter. 2016/17 lag der Umsatz bei 3,245 Mrd. Pfund, am Heimmarkt Großbritannien machte das Unternehmen 157,4 Millionen Pfund Gewinn, auf allen Auslandsmärkten zusammen 69,2 Millionen Pfund Verlust. „Das Konzept funktioniert in Großbritannien, aber nicht überall auf den Auslandsmärkten“, so der Wirtschaftsprüfer.