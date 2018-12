Wie die Regierung den Außenhandel stärken möchte

- Fachkräfte-Anwerbung Nach deutschem Vorbild „Make it in Germany“ (mach es in Deutschland, Anm.) werden Austria Business Agency und WKO gezielt Fachkräfte im Ausland anwerben. Dafür gibt es vom Wirtschaftsministerium ein eigenes Budget. Auch die Außenwirtschaftscenter sollen sich verstärkt darum kümmern. Umgekehrt soll der Export der dualen Ausbildung forciert werden.

- Start-up-Förderung Ziel ist es, mehr Start-ups und Investoren aus Asien nach Österreich zu holen. Gleichzeitig sollen österreichische Start-ups bei der Internationalisierung unterstützt werden. Auch dem Thema Digitalisierungs-Förderung wird ein eigener Schwerpunkt gewidmet. "Mit dem Durchschnittsansatz werden wir das Match hier nicht gewinnen", so Mahrer.

- Versorgungssicherheit Die Absicherung und langfristige Versorgung mit Rohstoffen findet sich ebenso als Ziel wie der Schutz kritischer Infrastruktur und Technologie vor ausländischen Übernahmen. Bei der Versorgungssicherheit nannte Kneissl das "heikle Thema" Gaspipeline Nord Stream II als Beispiel.

Nur drei der 63 Maßnahmen sind den Themen Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewidmet. „Es wurden für die Strategie alle Themen ausgebreitet, daher ist sie auf einem abstrakten Niveau“, kommentierte Wirtschaftsprofessor Harald Badinger (WU Wien) das Papier. „Jetzt geht es darum, etwas umzusetzen.“ WIFO-Chef Christoph Badelt betonte die Wichtigkeit der Förderung von Klein- und Mittelbetrieben (KMU). Diese würden im Gegensatz zu Konzernen oft nicht über die nötigen Mittel für den Aufbau von Auslandsmärkten verfügen.