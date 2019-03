Wie die Maus Verkaufsflächen wegfrisst

Der typische Österreicher ist in Sachen Einkaufsmöglichkeiten verwöhnt, zeigt die Statistik. 1,7 Quadratmeter Verkaufsfläche kommen auf jeden Einwohner, so viel wie in kaum einem anderen Land. Es wird sich aber viel ändern, sind sich Experten einig.

Die aufstrebenden Onlinehändler hinterlassen ihre Spuren in den Einkaufsstraßen. Schon seit 2013 schrumpfen die Verkaufsflächen in Österreich, was auch an Großpleiten wie jener von Schlecker im Jahr 2013 liegt. „Der Wegfall der Drogeriemarktkette konnte nicht kompensiert werden, weil viele Standorte in B- und C-Lagen waren“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Also in Lagen, um die die meisten Handelsketten lieber einen großen Bogen machen. Wo es nicht genug Frequenz gibt, verwaisen die Geschäfte zunehmend. „Vor allem im Mode- und Einrichtungshandel müssen wir uns auf weniger Verkaufsflächen einstellen“, prognostiziert Will.