Wie der UNIQA-Chef die private Pflegeversicherung ankurbeln will

170 Mitarbeiter gesucht

In Österreich hat die UNIQA 480 neue Mitarbeiter eingestellt. Ein Drittel davon für den Außendienst, zwei Drittel für Kundenservice, Künstliche Intelligenz und IT. Derzeit sucht der börsenotierte Versicherungskonzern weitere 170 Mitarbeiter, davon auch nur ein Drittel für den Verkauf.

Eine Milliarde Euro hat die UNIQA derzeit an Überschuss-Kapital zur Verfügung und würde gerne in Zukäufe investieren. Das müssten nicht unbedingt klassische Versicherer sein, sondern könnten auch digitale Unternehmen sein.

Ein Investitionsschwerpunkt sind für die UNIQA Infrastruktur-Projekte. Derzeit sei man mit 400 Millionen Euro investiert, etwa in Autobahnen in Frankreich und der Slowakei, den Flughafen Budapest oder in Solaranlagen in Spanien. Die Renditen liegen laut Brandstetter zwischen 2,5 und 3,2 Prozent.

Im Fokus hat Brandstetter auch Investments in Start-ups, zur Zeit ist die UNIQA mit acht Millionen Euro an acht jungen Unternehmen beteiligt. Dabei gehe es ausschließlich um die Rendite, die doppelt so hoch sein müsse wie im Infrastruktur-Bereich.