Wie der Onlinehandel die Einkaufsstraßen leerfegt

Die gute Nachricht: Österreichs stationäre Händler haben ihre Umsätze im Vorjahr leicht gesteigert. Die weniger gute Nachricht: Die Onlinehändler bauen ihre Umsätze zehn Mal so schnell aus. Was bei österreichischen Händlern die Alarmglocken schrillen lässt, ist, dass rund 60 Prozent der Online-Umsätze ins Ausland abfließen. In der Folge geben immer mehr Geschäfte in den Einkaufsstraßen in B- und C-Lagen auf. Betroffen sind derzeit vor allem Modehändler, die Umsätze an neue Webkonkurrenten verlieren und ihre Flächenexpansion zurückschrauben.