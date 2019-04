Wie Bipa mit Partys in die schwarzen Zahlen kommen will

Auf knapp fünf Milliarden Euro schätzen Experten die jährlichen Einnahmen der Drogerie- und Parfümeriemärkte in Österreich, Putzmittel, Tierfutter und Fotoartikel inklusive. Im Markt herrscht ein erbitterter Machtkampf. Die deutsche Drogeriehandelskette Müller hat ihren Marktanteil zügig ausgebaut, dm verteidigt mit seinen knapp 400 Standorten die Marktführerschaft und weist damit den Konkurrenten Bipa in die Schranken.

Das neue Bipa-Management-Duo, Thomas Lichtblau und Michael Paterno, hat sich daher auf die Suche nach neuen Wachstumsfeldern gemacht und glaubt, fündig geworden zu sein: in der Altenpflege. „1,4 Millionen Menschen in Österreich sind vom Thema betroffen, 450.000 Menschen im Land pflegebedürftig“, rechnet Lichtblau vor. Er will dieses Geschäftsfeld nicht länger Fachgeschäften wie bständig sowie internationalen Onlineriesen wie Amazon überlassen. Deswegen schlichten Bipa-Mitarbeiter seit einigen Wochen 200 zusätzliche Artikel in die Regale. Von Medikamentenboxen und Verbandszeug bis zu Windeln für Erwachsene und Bettauflagen.

Also Artikel, die sonst gern diskret im Internet gekauft werden, was sich auch in den Online-Verkaufszahlen von Bipa widerspiegelt. „Ein Viertel dieser Produkte wird im Webshop gekauft“, beobachtet Michael Paterno, der das Bipa-Online-Geschäft verantwortet. Zum Vergleich: Über das gesamte Sortiment hinweg wird nur rund ein Prozent der Ware per Mausklick bestellt. Gerade einmal 130.000 Bestellungen sind im Vorjahr beim Bipa-Shop eingegangen.