Widerstand gegen Krankenkassen-Willkür

Der IT-Unternehmer Peter Lieber fühlt sich von den Prüfern der Finanz und Krankenkasse regelrecht verfolgt. "In unserer Branche muss sich jeder Auftraggeber fürchten, der mit Freelancern arbeitet", erzählt er dem KURIER. Nach der Devise "im Zweifel für das Angestelltenverhältnis, egal was der Freelancer will oder ob er eh brav Einkommensteuer gezahlt hat" würden schon kleinste Indizien für eine Schein-Selbstständigkeit reichen, um Lohn- und Sozialabgaben nachzufordern. In der IT-Branche kommt es jedoch häufig vor, dass Spezialisten für die Dauer eines Projektes freiberuflich mit Gewerbeschein in ein Unternehmen eingebunden sind.

Und nicht nur dort. Auch in der Unternehmens- und Steuerberatung, der Erwachsenenbildung oder in der Immobilienbranche haben sich Ein-Personen-Unternehmen (EPU) etabliert. "Man kann doch nicht 250.000 Menschen zu Unternehmern machen und sie dann als potenzielle Angestellte verfolgen", ärgert sich Lieber, der selbst schon hohe Kassen-Nachforderungen hatte.