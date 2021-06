Whisky-Boom: Zu wenig guter Stoff

Am österreichischen Markt werden zwar weniger Whisky-Flaschen verkauft, aber der Gesamtumsatz ist um sechs Prozent gestiegen. Beam Suntory Austria kann mit dem Geschäftsgang zufrieden sein. Laut Geschäftsführer Wurm wird der Umsatz heuer doppelt so hoch sein wie im vergangenen Jahr.

Damit ist Beam Suntory Österreich mit Bourbon Whiskys wie Jim Beam oder Knob Creek, Malt Whiskys wie Laphroaig sowie Bowmore oder Courvoisier Cognac die Nummer zwei am heimischen Spirituosenmarkt hinter Pernod. Für die aktuellen Lieferprobleme bei Premium-Produkten gibt es zwei Ursachen. Als Folge des Whisky-Booms der vergangenen Jahre hat die Nachfrage kräftig angezogen. Im Lebensmittel-Einzelhandel sind Flaschenpreise von bis zu 50 Euro mittlerweile durchaus üblich. Die größte Whisky-Messe in Europa, die Inter-Whisky in Frankfurt, war Ende November völlig überlaufen.