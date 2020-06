Westbus: Erste Linie wurde eingestellt

Der Westbus, der um 29 Euro vier Mal täglich vom Salzburger Bahnhof zum Flughafen München startete, fährt nicht mehr. Das Gemeinschaftsunternehmen des ÖBB-Konkurrenten Westbahn mit Blaguss-Reisen hat die Linie wegen mangelnder Auslastung stillgelegt. Als Grund nennt Westbahn-Sprecher Manfred Mader den Standort der Haltestelle. Der lag wegen der Bau-Arbeiten an der Hinterseite des Bahnhofs Salzburg und sei für die Kunden dementsprechend schwierig zu finden und unbequem zu erreichen gewesen.

Die Linie soll erst nach Ende der Bauarbeiten im Frühjahr 2013 neu starten, dann will man auch mit Reiseveranstaltern kooperieren, um die Busse zu füllen. Noch vor dem Sommer 2012 will Westbus allerdings neue Strecken in Betrieb nehmen.

Die 9-Euro-Wochenendaktion der Westbahn zwischen Wien und Salzburg, die direkte Preiskonkurrenz zur Sparschiene der ÖBB, läuft noch bis 1. April.