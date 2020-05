Westbahn – ÖBB: Duell auf Schienen

Doris Bures

Die Subventionierung des Bahnverkehrs ist eine Wissenschaft für sich und funktioniert über bestellte Verkehrsleistungen. Das Ministerium unter), SP, und die Länder bestellen Bahnkilometer, die mit Steuergeld gestützt werden, um die Tarifermäßigungen für Senioren, Familien etc. auszugleichen. Man könnte diese Bestellungen ausschreiben, wie etwa in. Doch hierzulande wird direkt an dievergeben. Durch einen Zehn-Jahres-Vertrag. Die Vereinbarung umfasst gleich mehr als 70 Millionen Zugkilometer und betrifft rund drei Viertel aller Züge. Inklusive einer Gewinnmarge von 6,5 Prozent. 2012 summierte sich die Förderung derauf 741 Millionen Euro. Wenn der Vertrag 2019 ausläuft, wird die EU solche Direktvergaben wohl nicht mehr erlauben.

„Ausschreibungen haben eine Vorlaufzeit von mindestens vier Jahren. Die Bieter müssen ja das Wagenmaterial bestellen“, verteidigt Herbert Kasser, Generalsekretär des Verkehrsministerium, das System. Schon klar, dass bei der Eisenbahn alles nicht so schnell geht, aber muss man deswegen das Monopol auf zehn Jahre einzementieren?

Wien – Salzburg, wo sich die Westbahn mit den ÖBB duellieren, werde ohnehin nicht subventioniert, beteuert man im Ministerium immer. Stimmt nicht, kontern Forster und Schneider. Zwar nicht der Railjet und der Intercity, aber der Regionalverkehr werde mit rund 42 Millionen Euro gesponsert. „Nah- und Regionalverkehr ist nirgendwo in Europa selbsttragend und immer teurer als Fernverkehr“, verteidigt Kasser. Außerdem habe die Westbahn „vor ihrem Markteintritt die Spielregeln ganz klar gekannt“.

Das stimmt schon, aber bei einem Verlust von 23 Millionen Euro im Vorjahr ist man nachher klüger. So musste die Westbahn heuer ihre Preisermäßigungen für Pendler zurücknehmen. Ursache der roten Zahlen sind der Preiskampf und die hohen Investitionskosten.

Schneider und Forster beteuern, nicht nach den Fördertöpfen zu gieren: „Wir wollen kein Sponsoring. Wir wollen nur bei sozialen Tarifen gleiche Bedingungen für alle“. Nachsatz: „Wir machen nicht den ÖBB den Vorwurf, klar, dass jeder nimmt, was er kriegt. Sondern dem Ministerium.“ „Das Problem der Westbahn ist nicht die Marktordnung, sondern das Produkt. Man kann nicht Billig-Carrier und Luxusliner gleichzeitig sein wollen, das wäre wie Skoda und Mercedes“, meint ÖBB-Chef Christian Kern.

Die Bahnförderungen sind auch ein Thema bei den Regierungsverhandlungen. Der Zehn-Jahres-Vertrag wäre laut Kasser mit Vorlaufzeit kündbar. Ob das passiert und ob das gesamte Netz oder nur einzelne Teststrecken ausgeschrieben werden, „muss die Politik entscheiden“ ( Kasser). Der große Angstgegner der Monopolhüter ist allerdings weniger die Westbahn – mit der wird man schon fertig – sondern die Deutsche Bahn. Die würde bei Ausschreibungen die ÖBB locker aus den Schienen werfen.