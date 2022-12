Wie wichtig ist so ein Preis für Sie eigentlich?

Sehr wichtig. Vor allem wenn wir mit so kleinen Budgets wie wir im Burgenland agieren müssen und dann so auffallen können, das hat uns natürlich schon sehr gefreut. Es war die erste Kampagne unter meiner Leitung, wir haben ein neues Marketingteam und eine neue Agentur: Es hat uns sehr überrascht und sehr sehr gefreut, dass wir da unter so vielen Sujets ausgewählt wurden. Es spornt uns an, noch besser zu werden und nächstes Jahr wollen wir uns den Werbe-Amor in Gold holen.