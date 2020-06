Wer steckt dahinter? Verzeichnis der Lobbyisten völlig unbrauchbar

Mehr Transparenz bezüglich Einflussnahme von Lobbyisten könnte ein "legislativer Fußabdruck" bei Gesetzen bringen. Damit müsste bei jedem Gesetz im Anhang veröffentlicht werden, welche Lobbyisten wie bei der Gesetzesfindung mitgewirkt haben.

Ein Dorn im Auge sind Geiblinger auch die in Österreich noch immer üblichen Versorgungsjobs in der Wirtschaft für ausrangierte Politiker. "Es ist doch klar, dass Firmen Ex-Politiker einkaufen, damit diese ihnen eine gute Rutsch’n legen", sagt Geiblinger. Die Folge seien Freunderlwirtschaft und Mauscheleien, die Vorstufe zur Korruption. Anders als in anderen Ländern gebe es in Österreich nach wie vor keine verpflichtende " Abkühlphase" für Politiker und Beamte vor deren Wechsel in die Privatwirtschaft. Transparency fordert eine Wartezeit von mindestens einem Jahr, wenn zwischen der bisher ausgeübten Funktion und dem neuen Job ein Zusammenhang besteht.