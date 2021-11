Wer an den Investitionen in die Stromnetze profitiert

Der klare Sieger mit 35 Prozent der Gesamtwertschöpfung ist Wien. Das ist auch kein Wunder, weil die AGP – genauso wie viele Planungs- oder Technikerbüros oder auch Baufirmen – in der Bundeshauptstadt ihren Firmensitz haben.

Mit immerhin noch 25 Prozent folgt Oberösterreich auf dem zweiten Platz. Der Grund dafür ist die Elektro- und Metallindustrie in diesem Bundesland. Es wird also ein nicht unbeträchtlicher Teil der Aufträge zum Netzausbau an Unternehmen in diesem Bundesland geben.

Kärnten bekommt gemeinsam mit der Steiermark immerhin noch 13 Prozent der Wertschöpfung ab. Laut Studienautor Helmenstein hat dass ebenfalls mit den Firmensitzen von Unternehmen zu tun, die am Leitungsausbau beteiligt sind.

Ein mit neun Prozent noch relevanter Anteil entfällt auf Niederösterreich. Die restlichen Bundesländer kommen auf Werte zwischen einem und zwei Prozent.

Es wurde auch untersucht, in welchen Sektoren die Investitionen den größten Effekt auslösen. Dass dabei Bauarbeiten und Installationen ganz vorne liegen ist nicht verwunderlich. Kurz danach folgen bereits die Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros.

Natürlich wurde auch der Effekt der Netz-Investitionen auf die Arbeitsplätze berechnet. Von den rund 17.000 Jahresbeschäftigungsverhältnissen, die eine direkt Folge der Investitionen sind, entfällt ein Großteil auf Wien, gefolgt von den Bundesländern Oberösterreich und Kärnten.