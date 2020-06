Wenn Hacker-Angriffe das Stromnetz lahmlegen

Österreich sei mit solchen Planungen europaweit führend, sagte E-Control-Chef Walter Boltz. Er will die Vorkehrungen gegen Hacker-Angriffe vom Strom- aufs Gasnetz ausdehnen. Die größte Gefahr für die Versorgungssicherheit sieht Boltz aber weniger in Cyber-Attacken als in veralteten Prozessrechnern der Unternehmen. Im Mai 2013 habe ein solcher Rechner in Bayern einen Fehler ausgelöst, der sich übers Netz bis nach Österreich ausgebreitet und alle Schaltungen lahmgelegt habe.

Dass durch Einführung der smart meter (digitale, intelligente Stromzähler) Hacker-Angriffe erleichtert würden, glaubt Boltz nicht. Einige Experten widersprechen vehement: "Über die smart meter kann die Versorgung vieler Kunden unterbrochen werden", betont ein E-Wirtschafts-Vertreter.