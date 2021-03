Wenn ein Tabakkonzern ohne Rauch auskommen möchte

Philip Morris ist in der Tabakindustrie die Nummer eins am Weltmarkt. Österreichs Managing Director Alexander Schönegger erklärt, warum man von der Pandemie nicht überrascht wurde und wie ein Tabakkonzern rauchfrei werden will.

KURIER: Warum wurden Sie und Ihre Mitarbeiter im März des Vorjahres von Corona nicht überrumpelt. Hatten Sie eine Vorahnung? Alexander Schönegger: Ich habe lange in Tokio und Singapur gearbeitet. Das sind Masken im Büro nichts Besonderes. Und als die ersten Covid-Informationen in Europa gekommen sind, haben wir schon Homeoffice trainiert. Ich habe an Abend ein Mail an alle Mitarbeiter geschickt und geschrieben, dass sie morgen nicht kommen sollen. Wenige Tage später ist das dann leider Realität geworden.

Wollen die Mitarbeiter überhaupt in das Büro zurück? Unsere Erkenntnis war, dass verschiedene Mitarbeiter ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Wir haben für Familien mit kleinen Kindern flexible Arbeitszeiten eingeführt. Für Kollegen, die aus dem Ausland gekommen sind und noch keinen Anschluss hatten, haben wir digitale Treffen und sogar digitale After-Work-Meetings eingeführt.