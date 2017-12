Weniger süß, mehr Sorten: Almdudler erfindet sich neu

Auch Traditionsmarken müssen sich neu erfinden. So wie das Kräuter-Kracherl Almdudler. Neben dem Original gibt es nach 60 Jahren neue Geschmacksrichtungen wie Minze und Holunder. Der Zuckeranteil wurde nach unten geschraubt und das Vegan-Pickerl aufs Etikett gedruckt. Letzteres ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es vielleicht klingt. In der Industrie werden Säfte und Limonaden nämlich oft mit Fischgelantine geklärt.

"Ich habe das Vegan-Thema anfangs selbst unterschätzt", sagt Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling. Das Pickerl habe dem Kracherl in den vergangenen drei Jahren aber den Weg in viele vegane Szene-Lokale geebnet, speziell am wichtigen deutschen Exportmarkt.

Der Konkurrenzdruck in Getränkeregal ist groß. Wachstumstreiber waren zuletzt diverse Mineralwässer mit Geschmack, Smoothies und Energy Drinks. Seit April 2017 mischt Almdudler auch im Markt der Muntermacher mit. Mit dem neu eingeführten Almdudler Mate & Guarana. Schilling: "Wir haben binnen sechs Monaten eine Million Dosen verkauft. Das war eine der erfolgreichsten Energy Drink Einführungen der vergangenen Jahre." Der Markt ist vor allem von Red Bull und den billigen Eigenmarken dominiert.

Auch Konzerne sind ständig auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. Coca-Cola will Energydrinks verkaufen, Red Bull ist in den Bittergetränke-Markt eingestiegen. Die Multis pushen ihre Marken mit internationalen Kampagnen und dem Sponsoring von Großveranstaltungen. Parallel dazu bahnen sich lokale Neustarter den Weg in den aufstrebenden Urban-Drinks-Markt, also ins gerade gehypte regionale Sortiment. Viele sind allerdings nach wenigen Monaten auch schon wieder Geschichte – im Gegensatz zu Almdudler.

Die Marke hat 2017 ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert und sich selbst ein Geschenk gemacht. Ein Bild des Pop-Art-Künstlers Mel Ramos. Dieser ist für seine Pin-up-Girls bekannt, die sich mit Marken wie Coca-Cola oder Cohiba-Zigarren in Szene setzen. Heuer hat Ramos die Almdudler-Flasche samt Pin-up verewigt. Das Original hängt in der Firmenzentrale, die Kunstdrucke in der Galerie Hilger, die den Kontakt zum kalifornischen Künstler hergestellt hat.

Familiensache

Die Feierlichkeiten rund um die Bildübergabe wurden aber klein gehalten. Aus familiären Gründen. Ingrid Klein ist diesen Sommer im Alter von 82 Jahren gestorben. Die gebürtige Hamburgerin hatte nach der Hochzeit mit Almdudler-Erfinder Erwin Klein im Jahr 1957 das Unternehmen entscheidend mitgeprägt. Zur Hochzeit hat er ihr die erste Flasche Almdudler geschenkt.

Die Kinder der beiden, Thomas und Michaela Klein, sitzen heute im Aufsichtsrat des Unternehmens, das nach wie vor zu hundert Prozent in Familienbesitz ist. Der Sprudelfabrikant beschäftigt knapp 60 Mitarbeiter, die Produktion übernimmt der Mineralwasserabfüller Vöslauer.