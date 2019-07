„Weniger Nationalismus“: Kritik an zu starkem Politik-Einfluss

Sazka wolle die Casag beherrschen und konsolidieren, um für die Expansion leichter an den Kapitalmarkt heran zu kommen, argwöhnten türkis-blaue Kreise. Eine Konsolidierung „wäre für einen Börsegang klüger, stimmt“ räumt Chvatal ein, betont aber: „Es ist ein Mythos, dass wir die ganze Firma übernehmen und kontrollieren wollen. Wir wollen ein Co-Management mit einem klaren Partner.“ Für einen möglichen IPO warte man ohnehin den Brexit ab.

International gibt Sazka Gas. Die Gruppe hat sich für eine zweite Lotto-Lizenz in Italien, für die nationale Lotterie in England und eine Management-Partnerschaft mit der staatlichen türkischen Lotterie beworben.

Der Sazka-Boss ist in der heimischen Wirtschaftsszene gut bekannt, er war bis 2012 Chef von T-Mobile Austria. Was ihm wichtig ist: „Ich will in Österreich keinesfalls als tschechischer Raunzer dastehen. Wir sind gekommen, um zu bleiben und stehen das schon durch.“ andrea.hodoschek