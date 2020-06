Weniger Hürden für Ökostrom

Die Einflussnahme von Umweltschützern auf Projekte soll durch eine neue Beschwerdemöglichkeit vergrößert werden. So kann gegen eine Entscheidung, ob eine UVP notwendig ist oder nicht, Beschwerde von den Bürgern beim Umweltsenat eingebracht werden.

Diese Stärkung der Bürgerrechte setzt Österreich allerdings nicht aus freien Stücken sondern aufgrund einer Vorgabe der EU um.

Berlakovich hofft mit dieser Novelle den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen zu können. „Wir wollen weg von den fossilen Energieträgern Öl und Gas. Daher müssen wie die Ökoenergie rasch ausbauen.“, unterstreicht der Umweltminister. Das sei auch der Wunsch der Unternehmen, die Berlakovich zusammen mit Vertretern von Umweltschutzorganisationen und der Bundesländer kürzlich zu einem runden Tisch geladen hatte. „Wir müssen gerade jetzt in der Krise in die Wirtschaft und nicht in die Bürokratie investieren“, sagt Berlakovich. Die Novelle soll in den nächsten Monaten in Kraft treten.