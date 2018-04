Weniger Bipa-Filialen und Aktionen

Die Konkurrenz beobachtet die Entwicklung mit Argusaugen. In der Branche machen bereits Gerüchte die Runde, dass der deutsche Branchenriese Rossmann an der Kette interessiert sei und Rewe die Braut gerade herausputze. Solche Verkaufsgerüchte werden vom Rewe-Management entschieden dementiert. „Wir werden auf Bipa nie, nie, nie verzichten“, sagt Haraszti am Rande der Rewe-Bilanzpressekonferenz. Bipa sei ein wichtiger Umsatzbringer für die Gesamtgruppe, die auch in der Eigenmarkenproduktion eine gewichtige Rolle spielt. Zudem seien – trotz der Turbulenzen der letzten Jahre inklusive diverser Management- und Strategiewechsel – die Perspektiven gut.

Der Drogeriemarkt wächst, wenn auch in einem niedrigen einstelligen Prozentbereich. Gemessen an der Zahl der Standorte ist Bipa die Nummer eins, gemessen am Umsatz darf sich aber Konkurrent dm die Siegermedaille umhängen. Der Markt lässt sich aber immer schwerer abgrenzen, da dm verstärkt Regale mit Lebensmitteln bestückt und die Supermärkte und Diskonter seit jeher Kosmetika und Reinigungsmittel verkaufen.

In Österreich haben Konsumenten so viele Möglichkeiten zum Lebensmitteleinkauf wie in kaum einem anderen Land Europas. Der Preiskampf ist enorm, die Österreicher wurden von den Händlern zu Schnäppchenjägern erzogen. Es gibt quasi immer irgendwo Minus-25-Prozent-Aktionen auf ganze Produktgruppen, dazu kommen 2+1-Gratis-Aktionen und diverse Rabattpickerln. Unter dem Strich machen Händler rund ein Drittel ihres Umsatz mit Aktionsware.