Wenig Fisch in heimischen Teichen

Einer der Karpfen, der mit Dutzenden Artgenossen in einem Becken in einem Wiener Innenhof schwimmt, schaut etwas lädiert aus. "Das sind Verletzungen von einem Otter", sagt Marc Mößmer, Chef der Arge Biofisch, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert. "Der Otterschaden innerhalb der Produktion liegt bei mindestens 30 Prozent", behauptet der Fischzüchter aus dem Waldviertel, der auch die Produktion von einigen Branchenkollegen in der Stadt vermarktet. Er zeigt auf den Wasserbottich, in dem sich viele Karpfen drängen, die am Vortag aus dem Waldviertel angeliefert wurden: "So eng leben die Fische in vielen Produktionen ihr ganzes Leben", sagt er.