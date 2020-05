Wem Österreichs Firmen wirklich gehören

Eigentümer

Dazu kommt, dass die eher kleinteilige Struktur der heimischen Unternehmen für Übernahmen nicht unbedingt ideal ist. Ausländische Investoren bevorzugen größere Betriebe. Think big, lautet deren Devise. Das belegt auch die Statistik. Lediglich etwas mehr als sieben Prozent der heimischen Betriebe haben einen ausländischen. Der Marktanteil dieser Unternehmen beträgt allerdings fast 27 Prozent.

Interessant für die Investoren sind vor allem zwei Branchen: Den höchsten Anteil an ausländischen Eigentümern gibt es im Handel, gefolgt vom Dienstleistungssektor.

Auch die räumliche Entfernung ist bei der Entscheidung, ob ein österreichisches Unternehmen auf der Einkaufsliste steht, ein wichtiger Faktor. Im Burgenland haben mehrheitlich ungarische Unternehmen investiert, in Kärnten liegen die Italiener vorne und in Vorarlberg dominieren die Schweizer. Nur Wien ist anders. In der Bundeshauptstadt haben sich vor allem deutsche Unternehmen eingekauft.

Die Deutschen sind auch österreichweit der mit Abtand größte Investor. Das ist kein Wunder. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der heimischen Wirtschaft.