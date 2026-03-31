"Erdüberlastungstag": Österreich hat Ressourcen für 2026 aufgebraucht

Österreich hat seine natürlichen Ressourcen für dieses Jahr mit dem 2. April verbraucht und sich damit leicht verbessert. Im Vorjahr fiel der nationale "Overshoot Day" auf den 29. März, 2024 war es der 7. April. Der Erderschöpfungstag eines Landes ist jener Tag, an dem das "Biokapazitätsbudget" des Planeten aufgebraucht wäre, wenn all seine Bewohner so viel verbrauchen würden wie jene des jeweiligen Landes. Berechnet wird er von den Experten des "Global Footprint Network".

Österreich gehört laut den aktuellen Zahlen jedenfalls weiterhin zu den ressourcenhungrigsten Staaten. Angeführt wird die Liste vom Ölstaat Katar, bei dem der "Overshoot Day" bereits am 4. Februar war, der geringste Verbrauch wurde indessen für Honduras berechnet - hier fällt der Erderschöpfungstag auf den 27. November. Der globale Tag war im Vorjahr am 24. Juli, das Datum für 2026 wird am 5. Juni, dem Weltumwelttag, bekannt gegeben.