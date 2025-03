"Overshoot Day": Österreich hat seine Ressourcen aufgebraucht

Österreich hat seine natürlichen Ressourcen in diesem Jahr bereits am 29. März aufgebraucht und begeht so an diesem Tag seinen nationalen "Overshoot Day" - im Vorjahr fiel dieses Datum auf den 7. April. Für den jährlichen Erderschöpfungstag eines jeden Landes berechnen Experten des "Global Footprint Network", wann auf Basis der "Biokapazität" und des ökologischen "Bedarfs" an Ressourcen weltweit die Pufferkapazitäten der Erde überstiegen werden.

Österreich liegt bei dem Ranking des Ressourcenverbrauchs wieder ganz vorne. Am wenigsten Rücksicht auf die Reserven der Erde nahm übrigens Katar, wodurch der Staat bereits am 6. Februar seinen "Overshoot Day" hinter sich hatte. Österreichs Abschneiden bezeichnete Greenpeace als einen alarmierenden Weckruf: "Wir leben auf viel zu großem Fuß - auf Kosten von Klima, Natur und künftigen Generationen. Wir müssen jetzt handeln und raus aus der Verschwendungswirtschaft, rein in ein System, das Klima und Natur schützt und verantwortungsvoll mit knappen Ressourcen umgeht", so die Sprecherin der NGO, Ursula Bittner.