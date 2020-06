ILO: „Risiko sozialer Unruhen wächst“

Krisenalarm bei den Vereinten Nationen: Die Internationale Arbeitsorganisation ( ILO) warnt in ihrem aktuellen Weltarbeitsmarktbericht vor sozialen Unruhen wegen Massenarbeitslosigkeit. Gemeint ist aber nicht etwa Nordafrika oder Südamerika, sondern die Europäische Union ( EU), insbesondere die Eurozone. Dort erreichte die Arbeitslosigkeit ein Rekordhoch von zwölf Prozent bzw. 24 Prozent bei den Jungen. Zugleich geht die Einkommensschere weiter auf.

Ein fataler Mix. Die ILO misst die Gefahr von sozialen Unruhen nach einem Index, der Arbeitsmarktlage, Lebensstandard und Vertrauen in die jeweilige Regierung berücksichtigt. Nach diesem Index hat sich in der EU die Gefahr von Krawallen und gewalttätigen Ausschreitungen von durchschnittlich 34 Prozent im Jahr 2006 auf 46 Prozent im Jahr 2012 erhöht. Am stärksten habe das Unruhe-Risiko in den Krisenländern Zypern, Griechenland, Italien, Portugal, und Spanien zugenommen. In Spanien schnellte die Arbeitslosenquote zuletzt auf 27 Prozent in die Höhe, die Jugendarbeitslosigkeit sogar auf 56 Prozent. Aber auch in Österreichs Nachbarländer Tschechien und Slowenien sieht die ILO eine Zuspitzung der sozialen Lage. Maßgeblich schuld ist für die UN-Organisation die teils dramatische Sparpolitik in den Krisenstaaten der Eurozone. „Die Zunahme des Risikos sozialer Unruhen in der EU ist wahrscheinlich ein Ergebnis der politischen Reaktionen auf die Staatsschuldenkrise und deren Auswirkungen auf das Leben der Menschen sowie deren Wahrnehmung von Wohlstand“, heißt es unmissverständlich in dem Bericht. Besorgt ist die ILO über den Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit in der EU. Schon mehr als 40 Prozent der Arbeitslosen hätten bereits länger als ein Jahr keine Arbeit.