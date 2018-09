Welche Faktoren den Strompreis hochtreiben

Ab Montag nämlich wird der freie Stromfluss von Deutschland nach Österreich eingeschränkt. 10.000 Megawatt an Kapazität würde die grenzüberschreitende Leitung vertragen, nur noch 4900 Megawatt sind ab Oktober zugelassen.

Wie das geht? Österreichische Stromhändler, die Energie aus Deutschland beziehen wollen, müssen dafür Leitungskapazität ersteigern. Wenn die Kapazität aber begrenzt ist, wird der Preis höher. „Zwei bis drei Euro je Megawattstunde an Preisanstieg sind wahrscheinlich“, schätzt Robert Slovacek, Chef-Stromhändler im Verbund. Genau wissen wird man das aber erst ab 1. Oktober, wenn tatsächlich gehandelt werde. Jedenfalls wird auch diese Grenz-Blockade das den künftigen Haushaltsstrompreis etwas nach oben treiben.

Dass die Beschränkung des Stromflusses von Deutschland nach Österreich überhaupt notwendig wurde, liegt an der zeitweise hohen Überproduktion von Strom in Norddeutschland. Dort drehen sich Tausende Windräder, dort stehen aber auch eine Menge Braunkohlekraftwerke. Und die erzeugen Strom relativ günstig. Wenn viel Wind weht, gibt es dann auch zu viel Strom – so viel, dass die innerdeutsche Leitung nach Bayern an die Belastungsgrenze kommt.

Eigentlich wäre also eine Kapazitätsbeschränkung auf der innerdeutsche Leitung die logische Folge und nicht eine Blockade der viel stärker belastbaren Leitung nach Österreich. Politisch war aber eine teilweise Abtrennung des bayrischen vom norddeutschen Strommarkt nicht durchsetzbar. Daher verlegte man den Leitungsengpass an die österreichische Grenze – in der Hoffnung, dass der Preisanstieg zu weniger Nachfrage von österreichischen Stromhändlern führen wird und so die Leitungen nicht überhitzt werden.