Weiterbildung: Digital allein reicht nicht

Einen „Umsatzboost“ erwartet sich Raml durch die staatlichen Corona-Maßnahmen. So gilt ab Oktober für alle Beschäftigten in Kurzarbeit eine verpflichtende Weiterbildungsbereitschaft in der vom AMS vergüteten Ausfallzeit. Die Kosten dafür teilen sich AMS und Betrieb. Qualifizierungen für 100.000 Arbeitslose soll die Corona-Arbeitsstiftung anbieten. Bedenken, dass solche AMS-Kurse monatelange Vorlaufzeiten benötigen, teilt Raml nicht. „Das WIFI verfügt über ausreichend Schulungsräume und kann jederzeit flexibel Stunden aufbauen.“

Die WKO wünscht sich als Anreiz für Firmen eine Ausweitung der neuen Investitionsprämie ab 1. September auf Aus- und Weiterbildung sowie für Arbeitnehmer eine Ausweitung der steuerlichen Absetzbarkeit von Weiterbildungskosten als Werbungskosten.