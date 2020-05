Weißrussland droht Ausverkauf an Russland

Es hat sich schon leichter regiert für Alexander Lukaschenko. Innere Querelen samt Wirtschaftskrise, Inflation und nicht enden wollende Proteste gegen ihn, den Präsidenten, - und dazu noch diese Forderungen von außen. Weißrussland steht am Rande des Bankrotts. Wer schnell Geld braucht, kann sich die Konditionen nicht aussuchen. Das ist bei Weißrussland nicht anders. Und so eng und immer wieder demonstrativ betont freundlich die Beziehungen zwischen Minsk und Moskau auch sind: Derzeit sind sie wohl eher erdrückend.



Denn seinen Auftritt als Retter in der Not will Russland durchaus abgegolten wissen.

Drei Milliarden US-Dollar in Raten im Austausch für Privatisierungen von Staatsbesitz in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren - so lautet der Deal. Alles in allem fordert Russland Privatisierungen in der Höhe von 7,5 Milliarden. Überwiesen wird der Kredit aus den Töpfen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft ( Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, Weißrussland). Russland ist aber der größte Gläubiger - und hat seine Begehrlichkeiten beim westlichen Nachbarn: Allen voran am strategisch wichtigen Pipelinenetz-Betreiber Beltransgaz, der zu 50 Prozent ohnehin schon der russischen Gazprom gehört. 100 Prozent sollen es werden.