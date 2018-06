Weinexporte: Kontrolliert und abgefüllt

Es geht um die Verteidigung eines Weltmeistertitels. 2017 haben steirische Winzer beim Concours mondial du Sauvignon Blanc in Frankreich 11 Gold- und 16 Silbermedaillen abgeräumt. Die höchste Auszeichnung ging an das Weingut Skoff Original für seinen Sauvignon Blanc Kranachberg 2015. Seither kann sich Skoff Weltmeister nennen.

Der Concours Mondial du Sauvignon gilt nämlich als inoffizielle Weltmeisterschaft der Weinsorte Sauvignon Blanc. Heuer findet der Bewerb am 2. und 3. März erstmals in Graz statt. Walter Skoff freut sich nicht nur über seinen Erfolg, sondern auch über die Verkostung in Graz. "Damit rückt die Steiermark in den Fokus der internationalen Weinbranche."