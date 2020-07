Wein-Markt: Aufstieg in die nächste Liga

Die Angst vor der Weinschwemme war groß. Gemäß dem ursprünglichen Plan der Europäischen Union hätte es ab dem Jahr 2015 keine Beschränkung für die Auspflanzung von Weinreben mehr gegeben.

Doch nun scheint man in Brüssel von diesem Plan abzurücken. "Ich habe mit EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos gesprochen", erläutert Josef Pleil, Präsident des österreichischen Weinbauverbandes, den letzten Stand der Debatte. "Das Liberalisierungsgesetz wird geändert."

Gebiete mit Qualitätsweinbau sollen auch künftig die Auspflanzungsrechte nach ihren eigenen Bedürfnissen regeln können, so Pleil. Lediglich für Gebiete mit Tafelweinbau werde es neue Regeln geben. "Wir können mit großer Sicherheit annehmen, dass sich für Österreich nichts ändern wird", lautet seine Schlussfolgerung. Österreich ist nämlich ein Qualitätsweinbaugebiet.

Überschüsse

Überproduktion beim Wein ist in der EU ein bekanntes Problem. Der Versuch, die Überschüsse mit der 2009 beschlossenen Weinmarktordnung zu reduzieren, war kein Erfolg. Nach wie vor werden um etwa 18,5 Millionen Hektoliter zu viel produziert. Zwar wurden an die Winzer Rodungsprämien ausbezahlt, aber auch gleichzeitig Investitionen in die Produktivitätssteigerung mitfinanziert. Daher hat sich nicht viel verändert. Immerhin ist die Weinqualität besser geworden.

Nach der völligen Aufhebung der Beschränkungen für die Neuauspflanzung wäre der Weinüberschuss wohl noch weiter gewachsen. Rumänien könnte die Anbauflächen vergrößern und in Spanien sind die Hektarerträge derzeit viel niedriger als in Österreich oder in Deutschland.