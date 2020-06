Wein: Mehr Arbeit für weniger Ertrag

Es war, wie man in der Weinbranche so sagt, ein "intensives Arbeitsjahr" für die Winzer. Die Witterung hat den Arbeitsaufwand im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Schon der Mai war kühler und regenreicher als in durchschnittlichen Jahren. Doch das war nicht der eigentliche Grund für die Ernteausfälle. Nach einem durchwachsenen Sommer waren vor es vor allem die Niederschläge in der Hauptlesezeit im September.

Die Winzer mussten in mehreren Lesegängen angefaulte Trauben aussortieren. Das bedeutete deutlich mehr Arbeit als in einem Jahr mit besserem Wetter. Für den zusätzlichen Aufwand gab es eine deutlich geringere Erntemenge. Zwei Millionen Hektoliter sind um 16 Prozent weniger als im Jahr 2013. Auch beim Vergleich mit einem längeren Zeitraum wird das Ergebnis nicht viel besser. Nimmt man den Ernteschnitt der vergangenen fünf Jahren als Maßstabe, dann lautet das Ergebnis minus 13 Prozent.