Wein aus Österreich: Mehr Masse statt großer Klasse

Der Weinkonsum in vielen Industrieländern sinkt. Ein gutes Beispiel ist Spanien. In den 80er-Jahren wurden dort pro Person durchschnittlich 45 Liter Wein im Jahr getrunken. Derzeit sind es knapp unter 20 Liter pro Person und Jahr. Auch in Österreich ist der Absatz seit den 80er-Jahren leicht auf unter 30 Liter gesunken.

Spanien, Frankreich und Italien erzeugen zusammen mehr als 50 Prozent der weltweiten Weinproduktion. Wobei vor allem Spanien in den vergangenen Jahren auf Billigweine gesetzt hat. Es ist kein Wunder, dass der Preisdruck im Billigsegment ein hoher ist.

Zuwächse beim Weinkonsum gibt es vor allem in Staaten wie China. Dort spielt der Preis kaum eine Rolle. Ein teurer Wein gilt in China als Beweis für den gesellschaftlichen Aufstieg. Österreichs Winzer sind aber vor allem in den USA, Westeuropa und Skandinavien erfolgreich.