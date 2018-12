Weihnachtspackerl fällt heuer kleiner aus

Die Zeiten des grenzenlosen Wachstums sind vorbei. Zu dieser Erkenntnis kommen die Händler bei einer Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft. Zum Ladenschluss am 3. Adventsamstag hinkten die Weihnachtsumsätze um 0,5 Prozent hinter dem Vorjahresniveau hinterher. Was nach Peanuts klingt, sind laut Hochrechnungen der KMU Forschung Austria rund zehn Millionen Euro, die in den Kassen der österreichweit knapp 80.000 Handelsbetriebe fehlen werden. „Die Obergrenze ist seit zehn Jahren erreicht, der Aufwind ist heuer ausgeblieben“, kommentiert Handelsobmann Peter Buchmüller.

60 Prozent im Kasten

Traditionell sind bis zum 3. Adventsamstag 60 Prozent der der Umsätze eingespielt, rechnet man die bisherigen Einnahmen hoch, werden heuer in Österreich wohl um 0,5 Prozent weniger für Geschenke ausgeben werden. Zumindest in Österreich. Womit ein Teil des Problems auch schon angerissen ist. Die Österreicher bestellen heuer um geschätzte 130 Millionen Euro Geschenkspakerl im Ausland, allen voran bei Amazon. Zum Vergleich: Die Umsätze aller Web-Shops mit Sitz in Österreich werden auf gerade einmal 112 Millionen Euro geschätzt.