Weihnachtseinkauf: Der Wettkampf der Zustelldienste

Drohnen bleiben weiterhin Zukunftsmusik

Vor genau fünf Jahren hat Amazon-Chef Jeff Bezos verkündet, dass „in vier bis fünf Jahren“ Drohnen die Pakete in die Gärten der Kunden fliegen würden. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet. Allerdings hat Amazon das Thema noch nicht abgeschrieben: Neben Projekten in den USA, Frankreich, Israel und Großbritannien forscht Amazon auch in der Steiermark an der Technologie. Hier wird unter anderem am „Sense and avoid“-System gearbeitet, mit dem die Drohnen diversen Hindernissen ausweichen sollen. Neben technischen gibt es auch regulatorische Herausforderungen und Bedenken in Sachen Datenschutz.

Die Post hat bei Tests

mit Drohnen und autonomen Fahrzeugen festgestellt, dass die technische Umsetzung bereits gut funktioniert. Hier sieht man die Massen-Belieferung per Drohne in nächster Zeit aber nicht als realistisch: „Stellen Sie sich nur den Drohnenverkehr vor bei 90.000 Paketen täglich alleine in Wien“, sagt Schrammel: In Nischenbereichen wie dem Transport von Medikamenten könne dies aber künftig sinnvoll sein.

Hilfe bei Problemen mit der Zustellung

Trotz der ganzen Zukunftsmusik: Es bleiben die alten Probleme, dass Pakete nicht zugestellt werden oder beschädigt sind. Bis 30. September verzeichnete die Schlichtungsstelle der RTR 139 Verfahren wegen Paketsendungen. Die RTR vermittelt bei entsprechenden Problemen. Details zum Ablauf des Verfahrens finden Sie hier.