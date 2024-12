Wenn Paket-Zusteller nicht anläuten und wer für den Verlust haftet

Doch der Aufwand ist groß. Bei einem Besuch bei Paketshops im 14. Bezirk in Wien gibt man sich zugeknöpft. Was aber durchklingt: Die Paketflut werde immer mehr, die Kundschaft immer ungeduldiger. Und nur weil mehr Menschen ins Geschäft kommen, heißt dies noch lange nicht, dass sie auch etwas kaufen.

Gründe dafür gibt es jedenfalls. Laut Gewerkschaft vida arbeiten die Fahrer am Limit, Arbeitstage dauern bis zu 14 Stunden, meist auch am Samstag. Bezahlt werde pro Paket, was den Druck weiter erhöhe. Dafür mitverantwortlich sei ein wirres System aus Subunternehmen. Vida berichtet von Scheinselbstständigkeit und „menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen“.

Ein Trend könnte den Zustellern die Arbeit künftig erleichtern, meint die Wirtschaftskammer Wien: Derzeit boomen Paketboxen. Im Vergleich zu 2023 hat sich die Anzahl der Standorte in Wien um 55 Prozent gesteigert. Auch DPD will mehr in diese Richtung gehen. Vorteil sei, dass sie 24 Stunden am Tag zugänglich sind. Aber auch dafür muss man vor die Tür.