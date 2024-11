So viel geben die Österreicher für ihre Weihnachtsgeschenke aus

Jeder Zweite in Österreich will oder muss bei den Weihnachtsgeschenken heuer wegen der Teuerung sparen.

Das Institut IMAS befragte vom 16. Oktober bis 6. November insgesamt 1.031 Personen ab 16 Jahren in persönlichen Interviews. Demnach wollen 15 Prozent zwischen 100 und 199 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. 17 Prozent wollen zwischen 200 und 299 Euro ausgeben, 14 Prozent bis zu 399 Euro und 8 Prozent bis zu 499 Euro. Im Bereich von 500 bis 999 Euro liegt der Anteil wiederum bei 17 Prozent. 7 Prozent der Befragten wollen zwischen 1.000 und 1.999 Euro ausgeben. 4 Prozent geben an, gar keine Weihnachtsgeschenke kaufen zu wollen.

Die meisten shoppen in der Vorweihnachtszeit

Die meisten beginnen schon zeitgerecht sich Gedanken darüber zu machen, was sie ihren Lieben schenken wollen: Jeder Zweite fängt mehr als einen Monat vor dem Heiligen Abend mit der Planung an. Gekauft werden die Präsente aber meist deutlich später: Nur 11 Prozent haben bereits einen Monat vorher alles beisammen, 18 Prozent kaufen in der Vorweihnachtswoche die letzten Präsente, weitere 9 Prozent gar erst am 24. Dezember.