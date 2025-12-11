Fleißiges Christkind: Händler erwarten Plus im Weihnachtsgeschäft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Advent ist die wichtigste Zeit für die heimischen Händler. Auch heuer bringt die Vorweihnachtszeit vermehrt Kundschaft in die Geschäftslokale und schwemmt Geld in die Kassen.

Die ersten beiden Einkaufswochenenden seien bereits gut verlaufen, zieht Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will Zwischenbilanz. Der Einkaufssamstag am letzten Novemberwochenende war aufgrund von Black Friday und Cyber Monday besonders stark und brachte gegenüber 2024 ein Plus bei der Kundenfrequenz von zehn Prozent. Am vergangenen zweiten Einkaufswochenende lag die Frequenz auf Vorjahresniveau. Gutscheine und Bargeld sind besonders beliebte Geschenke Ökonom Jürgen Bierbaumer vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) spricht von einer „positiven Grunddynamik des ersten Teils des Dezemberumsatzes“. Diese werde sich auch bis Jahresende fortsetzen. Denn auch heuer liegen wieder Gutscheine, die erst nach Weihnachten eingelöst werden, bei den Geschenken weit vorne. Bei 45 Prozent der Österreicher landen sie unter dem Christbaum. Ein Drittel verschenkt außerdem Bargeld. Auch hier besteht die Hoffnung der Händler, dass dieses nach den Feiertagen im Handel ausgegeben wird.

Für die restliche Adventzeit sind die Erwartungen groß. Einerseits würden die Christkindlmärkte auch heuer wieder etliche Besucher aus dem In- und Ausland in die Stadtzentren locken, die dann im stationären Handel nach Geschenken Ausschau halten würden. Andererseits seien acht Prozent der Österreicher sogenannte „Last-Minute-Shopper“, die Geschenke erst kurz vor dem Fest kaufen. Diese seien für den heimischen Handel „sehr wertvoll“, sagt Will. Denn sie kaufen meist bei stationären Händlern in der Region, weil eine Online-Bestellung – vor allem aus Fernost – nicht rechtzeitig vor dem Fest ankommen würde. „Da wird oft aus der Not eine Tugend gemacht“, so Will. Weihnachten ist in Österreich der wichtigste Einkaufsanlass Insgesamt erwarten die Wirtschaftsforscher des Wifo und der Handelsverband einen weihnachtsbedingten Mehrumsatz von nominell 1,19 Milliarden Euro und damit ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahr. Das Weihnachtsgeschäft wird definiert als Mehrumsatz im Dezember, der über den durchschnittlichen Umsätzen von Jänner bis November liegt. Laut Prognose wird der Handel heuer im Weihnachtsgeschäft rund 780 Millionen Euro mit Nichtnahrungsmitteln (+1,8 Prozent) und 407 Millionen Euro mit Nahrungsmitteln umsetzen.