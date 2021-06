Wegen großer Nachfrage: Lufthansa fliegt mit Jumbo-Jets nach Mallorca

In den Sommermonaten wird die liebste Urlaubsinsel der Deutschen auch mit Großraumflugzeugen angeflogen. Die Lufthansa reagiert damit auf die hohe Nachfrage. Die Buchungszahlen für das Reiseziel Palma de Mallorca sind zwischen April und Anfang Juni 2021 um das 25-fache gestiegen, so die Airline.

In den hessischen Sommerferien (ab 17.Juli) fliegt an vier aufeinanderfolgenden Samstagen ab Frankfurt eine Boeing 747-8 sowie zu Beginn der bayerischen Ferien (ab 31.Juli) ein Airbus A350 ab München nach Palma.

In der Boeing 747-8 stehen dabei 88 Plätze in der Business-Class und 276 in der Economy-Class zur Verfügung, der Airbus A350 bietet 293 Plätze.