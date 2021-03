Wegen Corona: Lindt & Sprüngli erlitt 2020 Gewinneinbruch

2019 hatte der Lindorkugeln-Hersteller noch 13,2 Prozent an seinen Schokoladenverkäufen verdient, Restrukturierungskosten in den USA herausgerechnet sogar 15 Prozent. Dieses Niveau von 15 Prozent will das sonst so erfolgsverwöhnte Unternehmen im Jahr 2022 wieder erreichen. Danach soll die Marge gemäß mittelfristiger Vorgabe wieder um 20 bis 40 Basispunkte jährlich gesteigert werden. Für 2021 erwartet die Schokoladenfirma inzwischen eine Betriebsgewinnmarge von 13 bis 14 Prozent.

Für das laufende Jahr prognostiziert das Management außerdem ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, mittel- bis langfristig soll es dann wieder mit 5 bis 7 Prozent aufwärts gehen. 2020 hatte Corona ein Einnahmenloch von fast einer halben Mrd. Franken oder 11 Prozent in die Lindt-Kassen gerissen. Lindt setzte noch rund 4 Mrd. Franken um, wie das Unternehmen im Jänner bekannt gegeben hatte.

Zwar geht ein Teil der Einbußen auf Wechselkursverluste zurück. Doch auch zu konstanten Wechselkursen gab der Umsatz organisch um 6,1 Prozent nach. Es war die erste organische Umsatzeinbuße seit über 25 Jahren. In Zukunft sollen unter anderem weitere Investitionen ins Online-Geschäft das Wachstum weiter ankurbeln. So plant Lindt die Lancierung neuer eigener Onlineshops, Unternehmensgeschenk-Plattformen oder Abo-Programme in verschiedenen Ländern.