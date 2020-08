Wege aus der Bier-Krise

Es gab daher schon vor der Corona-Krise einen Verdrängungswettbewerb am heimischen Biermarkt. Was eine Brauerei an Marktanteilen gewinnt, muss eine andere verlieren. „Weil der Markt nicht wächst, ist das Geschäft härter geworden“, erklärt Ortner die Lage. „Wir müssen uns darauf einstellen.“

Die Ottakringer Brauerei war vergangenes Jahr mit einer Jahresproduktion von rund 500.000 Hektoliter die Nummer drei hinter der Brau Union mit mehr als fünf Millionen Hektoliter und der Salzburger Stiegl Brauerei mit 890.000 Hektoliter.

Heuer werden alle verlieren, weil der Umsatzrückgang in der Gastronomie nicht kompensiert werden kann. Das verschärft den Verdrängungswettbewerb. Die Befürchtung der Branche lautet, dass ein Teil der Gastronomie, etwa Lokale der Nachtgastronomie, überhaupt nicht mehr aufsperren.

Das würde den Markt auf Dauer verkleinern, den Konkurrenzkampf weiter verschärfen und in manchen Brauereien zu finanziellen Problemen führen. Eines ist schon heute klar: Alle Gastronomiebetriebe werden die Krise sicher nicht überstehen.