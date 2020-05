Weg frei für neues Ökostromgesetz

Wirtschaftsminister Mitterlehner eilte Mittwochabend ins Parlament, um die Opposition zur Zustimmung zum Ökostromgesetz zu bewegen. Die Verhandlungen mit der FPÖ waren schon geplatzt, also legte der ÖVP-Minister alle Energie in die Gespräche mit den Grünen - mit Erfolg. Nachdem Mitterlehner die Förderung für die grüne Energie nochmals aufgestockt hatte, gaben die Grünen am späten Abend grünes Licht. Auch das BZÖ stimmte zu, mit der SPÖ war das Gesetz bereits abgestimmt.



Damit stand dem Parlamentsbeschluss am Donnerstag nichts mehr ihm Wege. Eine Zweidrittelmehrheit war notwendig, weil die Stromversorgung auch in die Kompetenz der Länder fällt. Mit dem Gesetz wird die Förderung für Anlagen, die Strom aus erneuerbarer Energie erzeugen und ins Stromnetz einspeisen, deutlich erhöht.