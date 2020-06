Was kostet uns die Pleite Athens?

Nach bisherigem Stand würde der " Grexit", also der Euro-Abschied der Griechen, Haftungen von insgesamt bis zu 3,1 Milliarden Euro im heimischen Budget schlagend werden lassen. Dazu käme der österreichische Anteil bei der Europäischen Zentralbank, wenn die EZB im Zuge einer Griechenpleite Milliarden aus Hellas-Anleihen abschreiben müsste. Oder uneinbringliche Schulden der griechischen Zentralbank bei der EZB im Rahmen des Zahlungsverkehrssystems der Notenbanken ("Target 2"). Diese Schulden Griechenlands im öffentlichen Sektor summieren sich auf rund neun Milliarden Euro, weitere bis zu 1,8 Milliarden Euro würden im Privatsektor der Banken und Versicherungen geschuldet. In Summe sprechen Schätzungen wie diese vom "Centre for European Policy Studies" in Brüssel von rund elf Milliarden oder vier Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung.

Dazu kommen für WIFO-Euro-Experte Fritz Breuss aber heftige Zweitrundeneffekte – nach den reinen Schuldenausfällen. Breuss zum KURIER: "In einer schockartigen und chaotischen Übergangsphase würden indirekte makroökonomische Kosten in Form von drastischen Wachstumseinbußen des BIP in Griechenland von bis zu minus 13 Prozent und von bis zu minus 3,5 Prozent in den Partnerländern anfallen."