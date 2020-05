Was Deutschland beim Tierwohl besser macht

Der niederösterreichische Schinken-Spezialist Rudolf Berger findet, dass Österreich Verbesserungen in der Tierhaltung verschläft. Berger: „Während in Deutschland durch die ‚ Initiative Tierwohl‘ in Kooperation mit der Landwirtschaft und dem Handel bereits konkrete Verbesserungen in der Tierhaltung umgesetzt werden, gibt es bei uns nur Einzelinitiativen.“ Bei der deutschen Initiative bekommen Bauern, die ihren Tieren etwa mehr Platz gönnen oder auf das Schwänzekupieren verzichten, mehr Geld. Berger: „Die Deutschen sind derzeit viel aktiver, bei uns wird viel verschlafen.“