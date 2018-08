Was das Aus für Halogen bringen soll

Komplett verschwinden werden Halogenlampen nach dem EU-Handelsverbot allerdings nicht. Für Deckenfluter, eingebaute Spots, Schreibtischlampen, Autoscheinwerfer und Spezialbeleuchtungen in Theater oder Film dürften weiterhin Halogenleuchten verwendet werden. Die Produzenten – darunter Großkonzerne wie Philips oder Bram – dürfen Halogenlampen auch weiterhin erzeugen – nur nicht in den Handel innerhalb der EU bringen. Exportiert werden dürfen sie in all jene Länder, die kein Verbot haben.

Die Energieagentur wacht übrigens auch darüber, dass im Handel keine Produkte verkauft werden, die den Regeln nicht entsprechen – oder, die nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet werden.