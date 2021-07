Was auf Papier- und Plastikgeld folgt

KURIER: Hat die Registrierkassenpflicht in Österreich die Kartenzahlungen angekurbelt?

Gerald Gruber: Die Nachfrage nach mobilen Terminals mit Kartenlösungen war groß, vor allem bei kleinen Händlern und Boutiquen. Der große Treiber für mehr Kartentransaktionen ist aber die Einführung des kontaktlosen Bezahlens mit der Maestro-Bankomatkarte.

Wie oft wird kontaktlos bezahlt?

Schon 20 Prozent aller Transaktionen mit der Maestro-Karte sind kontaktlos. Da ist aber noch Luft nach oben. In Tschechien etwa sind es 80 Prozent. Bei den Maestro-Transaktionen insgesamt haben wir zweistellige Zuwachsraten. Auf der Kreditkartenseite ist das Wachstum nicht ganz so stark. Die Österreicher verwenden die Kreditkarte nach wie vor hauptsächlich im Urlaub und für Einkäufe im Internet. Im stationären Handel werden 80 Prozent der Einkäufe bar bezahlt, etwa 15 Prozent mit der Maestro-Karte, der Rest mit Kreditkarte.

In Ungarn sind kostenpflichtige Bargeldautomaten ganz normal. Bald auch in Österreich?

Es muss Kostenwahrheit geben. Bei der eigenen Bank soll es weiterhin gratis sein, aber wenn ich einen Fremdautomaten nutze, halte ich Gebühren für legitim. Ich glaube, dass sich die Bargeldausgabe weg von den Bankomaten mehr an die Supermarkt-Kassen oder Tankstellen verlagern wird. Damit kann dort der Bargeldkreislauf verkürzt werden.

Wann kommt Masterpass nach Österreich?

Wir verhandeln gerade mit Banken, die das treiben sollen. Der Start ist im November geplant, Anfang 2017 sollen dann auch österreichische Online-Händler mit an Bord sein.

Kunden müssen sich künftig nur einmal registrieren und ihre Daten hinterlegen. Aber was haben Händler davon?

Es geht um den einfachen Kaufabschluss. Wenn Kunden sehen, wie kompliziert der Zahlungsvorgang wird, brechen sie einen Kaufvorgang schnell ab. Mit Masterpass reichen einige wenige Mausklicks.

Wann wird Masterpass auch im stationären Handel funktionieren?

Wir beginnen damit gerade in den USA, in Österreich wird es noch länger dauern. Bei Masterpass 2.0. muss ich den Kartenausgeber, sprich die Banken, auf alle Fälle mit an Bord haben. Die Karten werden tokenisiert und digitalisiert, das ist eine große Verbesserung in punkto Sicherheit.

Wann werden Fingerabdruck und Selfie die bisherigen PIN und Passwörter ablösen?

Das wird sich in den nächsten Jahren auch in Österreich durchsetzen, erste Banken beginnen ja schon beim Online-Banking damit. Seit Apple die Identifizierung per Fingerprint macht, hat sich das etabliert. Ich glaube, jetzige Authentifizierungen wie etwa die Securecode-Abfragen werden bald verschwinden und durch mobile Transaktionscodes (mobile TAN), Fingerprints oder Gesichtsscan ersetzt. Die Technologien sind da, es muss sie nur jemand umsetzen.



Haben die Kunden die Qual der Wahl oder wird sich ein Standard durchsetzen?

Es wird eine Vielfalt an Zahlungs- und Authentifizierungsmethoden geben. Sie werden an die jeweilige Benutzersituation angepasst sein. Es macht keinen Sinn, an der Supermarkt-Kassa Gesichtsscan zu verlangen, dort wird sich kontaktlos durchsetzen. Das Armband wird dann sinnvoll sein, wenn ich nach dem Joggen noch rasch was zum Trinken kaufen will.

Wird der Kunde dadurch nicht völlig gläsern?

Der Einzige, der weiß, was Sie einkaufen, ist der Händler. Wir als Kartenfirma wissen nur, welche Karte wo eingekauft hat, und die Bank weiß, wem das Konto gehört. Die Daten sind sehr gut verteilt, würde ich meinen. Wir müssen sicherstellen, dass dies auch so bleibt. Eine digitalisierte Gesellschaft funktioniert halt nicht mit Bargeld. Das heißt nicht, dass man Bargeld abschaffen muss. Es geht darum, wie wir in einer zunehmend digitalen Welt Bezahlen schnell, bequem und sicher machen. Ein wesentlicher Treiber davon ist Vertrauen.

Wer sind künftig die größten Konkurrenten von Mastercard?

Wir haben in diesem Match neue Konkurrenten, die zugleich auch unsere Partner sind. Paypal etwa ist ein wichtiger Partner, aber auch ein Mitbewerber, ebenso wie Google. Wir müssen neue Verbündete suchen und auch mit FinTechs kooperieren.